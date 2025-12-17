消除Ｃ肝有成 賴清德總統肯定台灣經驗

為響應世界衛生組織（WHO）2030年消除病毒性肝炎目標，衛生福利部近日於財團法人張榮發基金會舉辦「臺灣領航 消除C肝」國際記者會。賴清德總統、衛福部部長石崇良，以及消除C肝國家認證工作小組召集人陳建仁院士出席，對外說明我國C型肝炎防治成果與政策方向。

賴清德表示，臺灣消除C肝的成果已獲得亞太地區肝病聯盟高度肯定，無論是國家行動計畫、資金挹注、政策承諾以及消除行動等4個層面，都被評比為最高等級標準。政府預計在今年年底向WHO西太平洋區署提出C肝消除認證申請，向國際展現臺灣守護人民健康的決心，並與世界分享對策與經驗。

石崇良表示，慢性B、C型肝炎為我國重要公共衛生負擔，政府長期推動「精準公衛防治」、「防治在地化」及「防治一條龍」等策略。自2003年提供干擾素治療、2017年將全口服新藥（DAA）納入健保給付以來，截至2025年6月，已有超過17.6萬人接受DAA治療，相關經費約287億元。篩檢方面，2020年將篩檢年齡擴大至45至79歲，2025年再放寬為39至79歲，累計已有逾755萬人完成篩檢。

國民健康署署長沈靜芬指出，我國在C肝診斷率、治療率等指標均達9成以上，已超越WHO「消除路徑」金級標準；在預防與減害措施上，注射藥物者針具領用量、輸血血品及醫療注射安全率亦達國際標準。未來將持續加強篩檢與衛教宣導，提升民眾健康意識與治療可近性。

衛福部認為，透過跨部會合作及中央、地方與民間組織共同投入，我國已具備於2025年提前達成消除C肝計畫性目標的條件，並規劃於今年底向WHO西太平洋區署遞交「臺灣消除C型肝炎報告」，持續與國際社會分享防治經驗。

