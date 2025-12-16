消除C肝新里程碑 臺灣提前達成WHO目標



我國提前於2025年達成世界衛生組織(下稱WHO)消除C肝目標，透過中央到地方跨部會合作，建構從預防、篩檢到治療一條龍的C型肝炎防治策略，成果斐然，各項指標全面超越WHO金級標準，診斷率、治療率均逾九成。我國將向WHO西太平洋區署(WHO Regional Office for the Western Pacific, WPRO)提交「消除C肝報告」，展現國際承諾。

治療、篩檢、預防三軸並進 臺灣邁向WHO消除C肝目標

為響應WHO 2030年消除病毒性肝炎的目標，衛生福利部於財團法人張榮發基金會舉辦「臺灣領航 消除C肝」國際記者會。賴清德總統、衛生福利部石崇良部長、消除C肝國家認證工作小組召集人陳建仁院士出席，說明我國C型肝炎防治成果，以及透過「以治療引領預防」、「以篩檢支持治療」、「以預防鞏固成效」等政策方向，達成WHO消除C肝目標。

跨部會共同努力成果 向WHO西太平洋區署遞交C肝消除報告

衛生福利部石崇良部長表示，慢性B、C型肝炎為臺灣重要疾病負擔之一，為消除C型肝炎，政府採取「精準公衛防治」、「防治在地化」、「防治一條龍」核心策略，提供精準、全面且有效地篩檢與治療服務。從2003年起提供C型肝炎之干擾素治療到2017年全口服新藥(下稱DAA)治療納入健保給付，截至2025年10月，已有超過18.2萬人接受DAA治療、使用經費約287億元。2020年擴大篩檢族群45-79歲，2025年更放寬為39-79歲，至今逾755萬人接受過篩檢。

國民健康署沈靜芬署長表示，我國消除C肝計畫性指標均已超越WHO消除路徑(Path to Elimination, PTE)金級標準：診斷率、治療率均達9成以上；在預防及減害措施方面，每名注射藥物者平均領用針具數超過150支，輸血血品及醫療注射安全率皆維持100%。達成階段性消除目標後，為進一步降低C型肝炎發生率及B、C型肝炎死亡率，國民健康署未來將持續進行加強篩檢、衛教資訊宣傳，以提升民眾健康意識及治療的可近性，並鼓勵民眾踴躍出來篩檢，及早追蹤治療，以鞏固C肝消除成果。

透過衛生福利部國民健康署、醫事司、心理健康司、中央健康保險署、疾病管制署、食品藥物管理署及法務部矯正署等跨部會、司署合作，與地方衛生局所、醫療體系及民間組織共同投入C肝防治工作，我國已具備提前於2025年達成消除C肝計畫性目標之條件，並規劃於本年底向WHO西太平洋區署遞交「臺灣消除C型肝炎報告」，後續將持續落實相關防治工作，並與國際社會分享防治經驗。