消除C肝！台灣診斷、治療率逾9成「提前5年」達標 年底向WHO申請認證

記者簡浩正／台北報導

台灣提前於2025年達成世界衛生組織（WHO）消除C肝目標。（示意圖／翻攝自pixabay）

消除C肝，台灣提前達成WHO目標。國健署今（17）日宣布，台灣提前於2025年達成世界衛生組織（WHO）消除C肝目標，各項指標全面超越WHO金級標準，診斷率、治療率均逾9成，將向WHO西太平洋區署（WPRO）提交「消除C肝報告」。

為響應WHO2030年消除病毒性肝炎的目標，衛福部今舉行「台灣領航 消除C肝」國際記者會。賴清德總統、衛生福利部石崇良部長、消除C肝國家認證工作小組召集人陳建仁院士出席，說明我國C型肝炎防治成果，以及透過「以治療引領預防」、「以篩檢支持治療」、「以預防鞏固成效」等政策方向，達成WHO消除C肝目標。

賴清德表示，台灣消除C肝的成果，已經獲得亞太地區肝病聯盟高度肯定。（圖／記者簡浩正攝影）

賴清德致詞時表示，他2018年擔任行政院長時，核定「國家消除C肝政策綱領（2018-2025）」，提出「精準公衛防治」、「防治一條龍」、以及「防治在地化」的核心政策，全面推動C肝防治工作；並感謝陳建仁在2016年登高一呼，響應WHO號召，讓政府重視消除C肝的行動。

他說，台灣消除C肝的成果，已經獲得亞太地區肝病聯盟高度肯定，無論是國家行動計畫、資金挹注、政策承諾以及消除行動等4個層面，都被評比為最高等級標準。政府預計在今年年底向WHO西太平洋區署提出C肝消除認證申請，向國際展現台灣守護人民健康的決心，並與世界分享對策與經驗。

衛福部表示，慢性B、C型肝炎為台灣重要疾病負擔之一，為消除C型肝炎，政府採取「精準公衛防治」、「防治在地化」、「防治一條龍」核心策略，提供精準、全面且有效地篩檢與治療服務。從2003年起提供C型肝炎之干擾素治療到2017年全口服新藥(下稱DAA)治療納入健保給付，截至2025年10月，已有超過18.2萬人接受DAA治療、使用經費約287億元。2020年擴大篩檢族群45-79歲，2025年更放寬為39-79歲，至今逾755萬人接受過篩檢。

「台灣領航 消除C肝」國際記者會今日在台北舉行，總統賴清德（前排左三）與相關官員合影。（圖／記者簡浩正攝影）

國健署長沈靜芬表示，我國消除C肝計畫性指標均已超越WHO消除路徑(Path to Elimination, PTE)金級標準：診斷率、治療率均達9成以上；在預防及減害措施方面，每名注射藥物者平均領用針具數超過150支，輸血血品及醫療注射安全率皆維持100%。

她說，達成階段性消除目標後，為進一步降低C型肝炎發生率及B、C型肝炎死亡率，國民健康署未來將持續進行加強篩檢、衛教資訊宣傳，以提升民眾健康意識及治療的可近性，並鼓勵民眾踴躍出來篩檢，及早追蹤治療，以鞏固C肝消除成果。

外界關注台灣將以什麼名義向WHO申請C肝消除認證？衛福部次長莊人祥說，將以中華台北（Chinese Taipei）申請，將由衛福部國際合作組積極與WHO聯繫，考量中國是WHO會員國，這次申請難免發生阻撓，但一定會積極爭取，避免過去台灣小兒麻痺根除證明送至中國事件重演。

