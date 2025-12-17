消除C肝 提早5年達成WHO目標

賴清德總統昨（十七）日上午出席「臺灣領航 消除C肝」國際記者會時表示，臺灣消除C肝的成果已獲得亞太地區肝病聯盟（APAC）高度肯定；今年可望在國際公衛史上，再次立下新里程碑，在消除C型肝炎戰役中，較WHO所提二○三○年目標提早五年完成，領先亞洲各國名列世界前茅，展現臺灣守護人民健康的決心，並願與世界分享對策與經驗。

總統說，今天參加這場記者會有很深的感觸，過去當醫師時，C肝的藥效還不夠好，副作用也非常大；從政之後一直關注C肝防治進展，也期待在今年能夠達成全面消除C肝的目標。因此非常了解今日的成果是集結各方力量、歷經千辛萬苦的過程才達成，感謝不分中央與地方衛生機關、各級醫療院所、民間團體及國人同胞，全體總動員積極參與投入，努力預防、篩檢、治療，才有這個美好的成果。

廣告 廣告

總統也感謝前副總統陳建仁在二○一六年登高一呼，響應WHO號召，讓政府重視消除C肝的行動，當年底馬上成立「國家消除C肝辦公室」；二○一七年開始把C肝口服新藥（DAA）納入健保給付，讓病友不需花大錢就能得到足夠的醫療服務，減緩C肝的流行。二○一八年他擔任行政院院長時，更核定「國家消除C肝政策綱領」，提出「精準公衛防治」、「防治一條龍」及「防治在地化」核心策略，全面推動C肝防治工作。也感謝今天在場的歷屆部長，包括林奏延前部長、陳時中前部長、薛瑞元前部長、邱泰源前部長，以及石崇良部長與所有同仁的全力促成與辛勞。

總統提到，過去幾年來，政府除持續加大投資，完整支持從篩檢、診斷到治療的每個環節，也逐步放寬C肝口服新藥的健保給付條件，至今已有超過十七‧六萬名國人接受治療，成功率達到九八‧四%。

總統強調，臺灣消除C肝的成果已獲得亞太地區肝病聯盟高度肯定，無論是國家行動計畫、資金挹注、政策承諾以及消除行動等四個層面，都被評比為最高等級標準。政府預計在今年年底向WHO西太平洋區署提出C肝消除認證申請，向國際展現臺灣守護人民健康的決心，並與世界分享對策與經驗。