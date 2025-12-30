涉上百件弊案 一審判逾四百年 前三灣鄉長溫志強疑棄保潛逃

苗栗縣前三灣鄉長溫志強（圖）涉百餘件弊案、一審判決刑期逾四百年，近日二審未到庭，疑棄保潛逃。圖為溫志強一０九年十二月出席縣府活動。

苗栗縣前三灣鄉長溫志強涉百餘件弊案、收賄一千二百八十九萬元，一審判決每案分論併罰，刑期逾四百年，近日二審未到庭，疑棄保潛逃。苗檢三十日說，曾向法院主張科技設備監控未獲採納。

溫志強被控涉嫌於一０七年至一一０年，任職三灣鄉長期間，利用工程、人事案收受賄賂達一百三十一案，一一一年八月苗栗地檢署偵結起訴，全案移送苗栗地院審理，當時法官裁定溫志強以一百萬元交保，未限制出境。

媒體報導，台中高分院日前二審開庭，溫志強未出庭，法官調入出境紀錄，才知他已在十月搭機出境香港；溫志強具保人胞兄則向法官稱，溫志強在國外沒有住居地，不知他人在何處「聯絡不上」。

對於溫志強疑棄保潛逃，苗栗地檢署指出，前三灣鄉長溫志強案檢方於今年八月一審判決後，即提起上訴，並於十月十三日發文向法院主張科技設備監控，當時被告尚未出境，惟一審法院未對被告為科技設備監控。

對於未對溫志強實施科技設備監控，地院回應，此案目前繫屬二審，卷證資料在二審，法院正積極確認中。