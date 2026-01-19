涉不實連署案 盧縣一、領銜人不認罪

藍軍罷免綠營山地原住民立委伍麗華提議涉不實連署案，檢方起訴九人。屏東地院昨（十九）日第二次開庭，傳喚山原立委盧縣一及罷免案領銜人張芳碩，兩人均不認罪。

屏東地檢署偵辦伍麗華罷免提議案涉不實連署，去年十月偵結，依偽造文書、違反選罷法等罪嫌起訴九人。屏東地院昨日進行第二次準備程序庭，傳喚盧縣一及其國會助理、也是罷免案領銜人的張芳碩。

審判長詢問對於檢方起訴犯罪事實有無意見，盧縣一與張芳碩均不認罪。盧縣一表示，僅按黨中央指示提出領銜人，對偽造並不知情，他身為山原唯一黨籍立委，當然是由他來找領銜人。

廣告 廣告

針對檢方指控盧縣一、張芳碩與李得全，去年二月三日在黨部組發會辦公室見面；盧縣一表示，僅是帶張芳碩前去互相認識。

張芳碩委任律師指出，張芳碩二月一日才與李得全聯繫，名冊都是組發會此前完成，都已完成造冊封箱，案件為負責原住民事務專委李得全主導，張芳碩無從得知偽造一事。