涉不當言論、深偽性影像！法檢突襲搜查X平台辦公室 馬斯克也遭傳喚

法國檢方於當地時間3日，突襲搜查「億萬富豪」馬斯克（Elon Musk）旗下社群平台公司X在巴黎的辦公室，調查原因疑似是X的AI人工智慧聊天機器人Grok涉嫌生成深度偽造性影像，並發布否認納粹大屠殺等爭議內容，檢方一併傳喚公司董事長馬斯克、前首席執行長雅克里諾出席4月的聽證會，其他員工則將作為證人接受訊問。

綜合外媒報導，法國檢察官稱，此次搜查與2025年1月展開的一項調查有關，調查最初集中在涉嫌「濫用演算法」上，後來擴大到包含Grok涉及「性影像深度偽造」和「否認納粹大屠殺」等內容的傳播，因此法國網路犯罪部門於週二在歐洲刑警組織的協助下，針對位在巴黎的辦公室進行了突襲搜查。

檢方表示，X公司董事長馬斯克和前執行長已被傳喚於4月出席聽證會，公司員工也將作為證人接受訊問。對此，馬斯克在X上發文痛批此項行動屬於「政治攻擊」，X官方帳號也於當天發布聲明反擊，「今天突襲搜查的指控毫無根據，X絕對否認有任何不當行為」，強調該平台致力於捍衛自身基本權利與用戶權利，表示對事態發展感到失望，更稱這次突襲是「執法部門濫用權力的作秀行為」。

