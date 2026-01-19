涉亂刀砍死父母！「啃老兒」未婚生子 退伍後就沒工作都靠父母養

廖姓男子疑似亂刀砍死雙親，如今棄車逃逸，警方則全面追緝中。（圖／翻攝畫面）

新北市蘆洲區17日晚間驚傳命案，36歲廖姓男子疑似殺害67歲父親與75歲許姓母親後逃逸，目前警方正追緝中，而廖男啃老多年，平時無所事事、遊手好閒，且10多年前就與前女友育有一子，但因無力撫養，孩子目前由女方照顧，警方不排除是因經濟問題而衍生殺機，相關案情則仍須釐清。

據了解，廖姓死者與妻子擺攤維生，平時在三重販售蔥油餅，因價格實惠、滋味可口而吸引大批死忠顧客，還一度成為當地網紅美食，是三重人「從小吃到大的好味道」。

廣告 廣告

而廖姓死者夫妻2人辛苦養大廖嫌，廖嫌卻遊手好閒，退伍後就沒有固定工作，平時偶爾打零工，主要是啃老靠父母接濟，還與前女友育有一名10多歲的兒子，但因他無所事事，且曾有毒品前科，孩子目前由女方照顧。

由於廖姓死者每周日都會到陳姓表妹家喝茶，陳女18日遲遲等不到廖姓夫妻出現，多次聯繫也未獲回音，於是趕往其位於蘆洲區中山一路的住處，在門外撥打電話時，雖清楚聽到屋內傳來手機鈴聲，卻始終無人應答，察覺異狀後隨即報警尋求協助。

警方趕抵現場後，由員警陪同並找來鎖匠開門，進入屋內後，赫然發現廖男與妻子雙雙倒臥在客廳，現場留下大片乾涸血跡，景象觸目驚心。救護人員到場初步檢視，兩名死者全身上下均有十多處明顯刀傷，早已氣絕多時。

警方調閱監視器，發現2人的兒子17日晚間9時左右，後將車子棄置三重後搭計程車離開，如今步行逃竄中，警方在其機車車廂內發現疑似兇刀，目前正全面追緝，相關案情仍須釐清。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

早餐店老闆身體不適沒營業！鐵門上「這1幕」全是洋蔥 萬人看哭

蘆洲蔥油餅夫妻遭亂刀砍死！36歲逆子「正面照」曝光 社會局回應了

40歲沒專長怎麼找工作？眾人狂推「3職業」 這行業超缺人：起薪至少6萬