涉亮票北檢請求從重量刑 趙少康回應尊重司法

前中廣董事長趙少康罷免投票涉亮票，台北地檢署偵查終結，請求法院「從重量刑」。（圖片來源／趙少康臉書）

前中廣董事長趙少康在7月26日罷免投票時涉嫌亮票，台北地檢署今（6）日偵查終結，依違反《公職人員選舉罷免法》起訴並請求法院「從重量刑」。趙少康則回應稱，「尊重司法。」

趙少康是在台北市大安國民中學第581號投票所，領取罷免票並完成圈選，在步出圈票處走向投票區時，將投票面於身側，被媒體拍到蓋下不同意票。

廣告 廣告

大罷免被拍到不同意票，被視為亮票

選務人員先是提醒應將選票折好，接著也再度提醒，不得有亮票行為。

當時趙少康解釋為一時失誤，不小心把選票背面當正面展示露出來，這是錯誤示範。

台北市警察局大安分局通知趙少康說明後，依公職人員選舉罷免法函送北檢。檢察官於9月23日傳喚說明。

檢方表示，趙少康隨後將罷免票自胸前放下，現場選務人員已有提醒，在後來他投票前，再次以左手拿著罷免票，將刊印同意罷免、不同意罷免二欄的那面，朝向記者。

否認亮票，「我這樣晃一晃，怎麼知道正面還是背面」

起訴書指出，趙少康以此靜止狀態供記者拍攝後，再將圈定面反轉朝向自己，待記者拍攝完成後，才將罷免票投入票匭。

趙少康在北檢時曾受訪時表示，他只是展示票，表示有投票，並沒有亮票，「我這樣晃一晃，怎麼知道正面還是背面」，他覺得這事情勞師動眾，浪費司法資源。

不過，檢察官認定，趙少康先後2次將圈定的內容出示他人，已涉選罷法不得亮票的罪嫌，趙為知名公眾人物，更曾多次參與重要公職人員選舉活動，甚至是候選人，對於不得亮票的規定，應知之甚詳。

起訴書中強調，趙少康於罷免投票過程，刻意違反法律規定，出示其圈定的內容，事後又飾詞推託，辯稱並非故意，企圖輕描淡寫一語帶過，態度顯不足取，建請法院從重量刑。

趙少康對此回應稱，犯後態度好不好這是主觀認定，而尊重司法是他一向的態度，不會去揣測什麼，一切依法論法，到了法院也會是同樣的講法。

(原始連結)





更多信傳媒報導

盧超群看DRAM供需不平衡還要1年 被他點到的南亞科、華邦電、鈺創都大漲

共產黨來了》紐約選出第一位共產主義市長 民調顯示８０萬紐約客準備出逃

非洲豬瘟》屠宰場、肉品市場、運輸車以及豬肉攤商 11月7日開市前將完成全面清消作業

