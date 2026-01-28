涉仿潮牌包裝毒品 路檢查獲咖啡包唾液快篩又涉毒駕

cnews204260128a01

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台北市大安警分局針對重要路段，實施擴大路檢勤務，希望透過高密度及主動式查察作為，全力淨化治安環境。大安警分局表示，近日員警於擴大路檢勤務，查獲1輛已註銷車牌的車輛，除了在車內查獲第三級毒品K他命10包、第三級毒品卡西酮咖啡包45包、第三級毒品卡西酮哈密瓜錠1顆等。透過毒品唾液篩檢，也發現呈陽性反應，陳姓駕駛涉嫌毒駕，當場製單舉發並扣車。

警方表示，陳姓男駕駛涉嫌仿效知名街頭潮牌品牌，包裝毒品咖啡包，企圖吸引年輕族群跟風購毒、吸毒。轄區和平東路派出所副所長劉建沅、警員陳正文、李明元及顏啟宸等，日前執行酒測路檢勤務，攔檢陳姓男子駕駛的車輛，除發現車牌已逾檢註銷，盤檢過程，員警肉眼發現駕駛座車門與座椅縫隙間，明顯露出1包疑似K他命的毒品，立即進一步檢查。

廣告 廣告

cnews204260128a02

警方表示，員警又在車內查獲第三級毒品K他命10包、第三級毒品卡西酮咖啡包45包、第三級毒品卡西酮哈密瓜錠1顆等違禁物；另外現場實施毒品唾液篩檢，也呈陽性反應，當場製單舉發扣車，以防制衍生毒駕危害事件。全案訊後依意圖販賣而持有第三級毒品等罪嫌，移送台北地方檢察署偵辦。

大安警分局強調，警方將持續向上溯源，追查毒品來源，徹底掃蕩不法勢力，決不寬貸任何毒品犯罪，展現掃毒決心；也呼籲，毒品具有高度成癮性與嚴重社會危害，切勿因一時好奇或誘惑而以身試法，將持續強化查緝作為，全力守護市民人身安全與生活品質。

照片來源：台北市警方提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

涉撬開鐵捲門開關闖空門 以車追人鎖定48歲男涉案

因借車反目 子強行開走轎車母報警攔竟揮刀拒檢

【文章轉載請註明出處】