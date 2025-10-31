涉伍麗華罷免不實連署遭起訴 立委盧縣一：我無法接受

國民黨山原立委盧縣一。(記者羅欣貞攝)

〔記者劉宛琳／台北報導〕民進黨山地原住民立委伍麗華罷免提議涉不實連署，屏東地檢署今天起訴國民黨組發會主委許宇甄、立委盧縣一等九人。盧縣一表示，「我無法接受！」屏東地檢署傳訊他時，未曾提出任何他有參與違法行為證據。

盧縣一表示，自伍麗華至屏東地檢署「按鈴提告」開始，檢調僅傳訊過他一次，卻未曾提出任何他有「指示」、「參與」任何違法行為之具體證據，因此，他也獲得無保請回。

盧縣一質疑，那麼為何今日屏東地檢署又突然將他提起公訴？這不免讓人懷疑是因為其他黨工羈押期間即將屆滿，他們還沒查個水落石出，因此倉促做出此決定。他在此呼籲屏東地檢署勿成為執政黨的獵犬，司法應當以事實為憑，而不是被政治操弄的工具。

盧說，他想跟他的親友、支持者說，他的清白最終會在法庭上獲得證明，我相信法院必會公正審理、還原真相，更還給他一個公道。他仍將持續捍衛原住民族人的權益、為族群的共榮盡一份心力，絕對不會因為政治抹黑與司法打壓而退縮。

