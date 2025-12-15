涉供土地回填營建廢土 郭信良遭依《廢清法》追加起訴
前台南市議長郭信良等人、涉入「光電弊案」，10月、才遭到「橋頭地檢署」起訴，不過，檢方偵辦案件時，又查出，郭信良涉嫌、提供土地給清運業者」，違法回填「營建」廢土，因此，依涉犯廢清法罪嫌，對他追加起訴，並建請法院從重量刑。面對檢方起訴，郭信良則回應，會向法院、說清楚詳細狀況。
怪手往下開挖，土方中露出磚頭等營建廢棄物，台南安南區這處由13筆土地組成的城西段土地，原是前台南市議長郭信良透過自家公司昱峰能源承租，要做光電案場用地，卻因沒取得台電饋線容量而閒置，他因此默許土方外運業者在此違法偷倒營建廢土，檢方15日宣布將追加起訴，請求從重量刑。
橋頭地檢署襄閱主任檢察官顏郁山表示，「郭某任議長本應以身作則，竟以一己之私提供土地，供人非法堆棄大量營建廢棄物，破壞生態環境，犯後仍否認犯行、態度不佳，請法院從重量刑，有期徒刑3年6月。」
社宅工地持續施工中，檢方調查發現，城西段廢土來自同區這處和順安居社會住宅建地，負責社宅營建剩餘土方外運的李姓承包商，為節省成本而接洽郭信良，去（2024）年8至10月期間把近5萬立方公尺營建廢土，未經處理回填進城西段。
台南環保局土壤污染管理科非法棄置股長陳迺雄指出，「本局後續將向橋頭地檢索取相關資料，然後待無證據保全的時候，要求行為人執行相關的清理作業。」
檢方調查郭信良跟三地集團的將軍區光電弊案期間，發現這起違法回填案，依涉犯《廢棄物清理法》追加起訴郭信良、李姓承包商等涉案5人及公司，面對檢方起訴，郭信良回應時則強調坦蕩，會向法院說清楚詳細狀況。
