涉侵占公益善款531萬遭起訴 「毛孩的彩虹天堂」負責人3天後陳屍台中租屋處
寵物殯葬公司「毛孩的彩虹天堂」負責人林意盛(35歲)，涉嫌侵占公益募資款項，2月3日遭台北地檢署依業務侵占罪起訴，不料僅3天後，於2月6日下午4時許被發現陳屍在台中市南區建國南路租屋處廁所內。
「毛孩的彩虹天堂」自2018年起推出「毛孩的最後一哩路」計畫，透過嘖嘖募資平台對外募集善款，宣稱提供流浪動物火化與喪葬服務，標榜「每位浪浪都值得被溫柔告別」。然而，檢方查出，林意盛自2019年2月至2021年9月期間，在扣除平台約8％服務費後，共收受善款新台幣1025萬505元，卻未依募資目的全數用於流浪動物相關服務與公司營運。
檢方調查發現，其中約531萬7889元被轉入林意盛個人帳戶，並用於日本旅遊、高鐵、Uber、超商消費、百貨購物及健身房等個人支出，涉挪用公益款項，遂依法提起公訴。
台中市消防局表示，2月6日下午接獲公司員工通報，指林意盛多日未回訊、聯繫不上，警消前往其租屋處查看時，發現人已明顯死亡，未送醫即交由轄區第三分局接手處理。警方勘驗現場無外力介入跡象並發現加工器具，檢方7日完成相驗，家屬對相驗結果無意見，已領回遺體。
●珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。 若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」、張老師服務專線「1980」或衛福部安心專線「1925」。
