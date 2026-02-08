涉侵占善款531萬遭起訴3天 毛孩天堂負責人陳屍租屋處

毛孩的彩虹天堂林姓負責人，因挪用「毛孩的最後一哩路」募款3日遭起訴，但3天後傳陳屍台中租屋處。（翻攝畫面）

「毛孩的彩虹天堂」林姓負責人，以宣傳流浪動物火化喪葬名義，推出「毛孩的最後一哩路」專案，2019年至2021年間共募得1025萬餘元，卻挪用其中531萬多元當成自己收入，3日遭北檢以公益侵占罪起訴，但林男前（6日）被發現陳屍台中市南區租屋處，檢警昨日已完成檢驗，確認無外力介入。

林姓男子是「毛孩的彩虹天堂」公司實際負責人，公司業務為浪浪送行、毛孩領養及協尋，粉絲專頁則張貼宣傳動物火化個案及募資方案。但林男被控2019年2月至2021年9月約兩年間，透過募資平台提案成立「毛孩的最後一哩路」專案，共募得1025萬505元，他將一半款項約531萬7889元轉入自己的帳戶。

廣告 廣告

台北地檢署調查，林男將轉入私人帳戶的款項，用來來支付日本旅遊、搭乘高鐵、UBER、超商消費、百貨公司購物、健身房等個人花費，這個月3日偵結，依公益侵占罪嫌起訴。

不過，員工6日傍晚6時47分向警方報案，請求協助，稱林男未回簡訊，住處也沒人回應。警消獲報前往林男台中租屋處破門，進入屋內發現林男已全身僵硬倒臥廁所，明顯死亡。

由於警方初步排除外力介入痕跡，家屬也對死因沒有異議，檢警昨日完成相驗後，已將林男遺體交由家屬處理後事。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

更多鏡週刊報導

墾丁被爆「梅花鹿墳場」！500公尺20具遺骸 公鹿遭尼龍網「凌遲等死」殘忍畫面曝

尾牙現場擄人！包商翻臉押走工程行老闆 10惡煞痛毆丟包堤防

禮讓救護車竟遭惡逼飆粗話 台中「運兵車」囂張行徑曝全網怒炸