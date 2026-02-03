涉侵占流浪動物喪葬募資款 毛孩公司負責人遭訴

（中央社記者林長順台北3日電）毛孩的彩虹天堂公司林姓負責人，被控侵占應作為處理流浪動物火化喪葬等事宜的「毛孩的最後一哩路」募資款項新台幣531萬餘元。台北地檢署今天依業務侵占罪起訴林男。

根據起訴書，林男於民國108年2月間透過噴室公司的平台，提案成立「毛孩的最後一哩路」專案對外宣傳募資，並與噴室公司約定每月扣除8%服務費後，將平台收受的募資款項匯款到林男的銀行帳戶內，至110年9月間共計收受募資款項1025萬505元。

廣告 廣告

檢方表示，林男未依募資目的將款項全數用於處理流浪動物喪葬及毛孩公司營運，而將所募得款項陸續於每月轉到自己另一個銀行帳戶，用以支付日本旅遊、搭乘高鐵、Uber計程車、超商消費、百貨公司購物、健身房等個人花費，將所收受募資款項中531萬7889元侵占入己。

後來因為「毛孩的彩虹天堂」粉絲專頁上，張貼與慈成新天地股份有限公司合作案例，慈成公司經他人告知後，察覺並無此事，發文澄清，經民眾檢舉法務部調查局台北市調查處查處偵辦。

台北地檢署今天偵查終結，依業務侵占罪起訴林男，並請法院宣告沒收犯罪所得之531萬7889元。（編輯：李錫璋）1150203