涉侵占詐貸1.6億 富邦綜合開發董座遭聲押
台北地檢署偵辦富邦綜合開發公司周姓董事長涉嫌侵占和詐貸案件，27日指揮調查局展開搜索，檢方指出，周男疑似利用和中南部南華大學的宿舍租約糾紛，侵占2850萬元和解金，之後又把同棟宿舍私下賣給買家，還配合以假合約墊高價格，向銀行詐貸1.6億元。
事後周男、買家等相關被告和證人都已到案說明，周姓董事長被聲押，買方公司負責人則以最高100萬元交保。
另外，周姓董事長過去曾因妨害家庭罪判刑確定，後來又被爆出未具律師資格卻承攬訴訟，並拿裸照恐嚇前女友，最後被合併判刑1年、得易科罰金。
