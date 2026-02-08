涉侵占531萬募款爽玩日本！毛孩的彩虹天堂負責人遭起訴3天後 驚傳陳屍租屋處

林男私吞毛孩愛心善款，北檢偵結起訴3天後被發現陳屍租屋處。示意圖／翻攝自Pixabay

「毛孩的彩虹天堂有限公司」負責人林意盛，日前遭控以「毛孩的最後一哩路」專案，2年內募資1025萬元，卻將募款所得占為己有並用於私人開銷，台北地檢署3日偵結，依《刑法》侵占等罪起訴林男。沒想到6日晚間傳出，林男在台中租屋處死亡。

林意盛成立「毛孩的彩虹天堂有限公司」，主要負責「浪浪送行、毛孩領養及協尋」等業務，並以「毛孩的最後一哩路」訂閱式專案的名義，在「嘖嘖zeczec平台」對外募資，還成立「毛孩的彩虹天堂」粉絲專頁，不定期張貼宣傳動物火化的個案及募資方案。

負責公司營運及資金管理的林男被指控，在2019年2月至2021年9月期間，透過「嘖嘖zeczec平台」成立「毛孩的最後一哩路」專案對外宣傳募資，約定每月扣除8%服務費，但他卻將平台收受的募資款項占為己有，全部拿去支付日本旅遊、搭乘高鐵、超商消費等私人花費，侵占金額高達531萬7889元。

全案之所以曝光，是因「毛孩的彩虹天堂」粉絲專頁上張貼與慈成新天地股份有限公司合作案例，慈成公司經他人告知後，發文澄清並無合作一事，後經民眾向調查局檢舉，檢調展開偵辦，台北地檢署本月3日偵結，依《刑法》侵占等罪起訴林男，犯罪所得則依規定宣告沒收。

沒想到林男遭起訴後3天，便傳出6日16時許，被發現陳屍在台中南區租屋處廁所內，據《ETtoday新聞雲》報導，檢警7日完成相驗，家屬對死因調查結果並無意見。



