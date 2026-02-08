涉侵占531萬流浪動物善款遭起訴 「毛孩的彩虹天堂」林意盛陳屍住處

「毛孩的彩虹天堂」林意盛遭檢調查帳後傳出身亡。翻攝畫面

流浪動物送行公司「毛孩的彩虹天堂」負責人林意盛，日前因涉嫌挪用逾五百萬元募資善款遭起訴。起訴後僅三天，林男便被發現陳屍於台中市南區租屋處。台中地檢署昨（7日）完成相驗，初步確認無外力介入。台北地檢署表示，由於被告已死亡，該起公益侵占案後續將依法做出不受理處分。

檢警調查指出，35歲林意盛為該公司實際負責人，該公司自2019年起於募資平台發起「毛孩的最後一哩路」專案，標榜要為街頭不幸罹難的流浪動物火化喪葬，兩年內吸引無數民眾慷慨解囊，累積募得超過1000萬元。

廣告 廣告

檢調發現林男卻將大眾愛心視為「個人提款機」，他將其中531萬7000多元轉入個人帳戶，用以支應個人奢靡生活，包括赴日旅遊、百貨公司購物、頻繁搭乘高鐵、叫Uber，甚至支付健身房會費。

此外，更有知名寵物禮儀公司「慈成新天地」發文澄清，指其並未與林男有過任何合作關係，民眾發現異狀後向調查局檢舉，全案才因此曝光。

北檢於3日依公益侵占罪起訴林男，但6日傍晚，林男因多日失聯，其員工心急報警。消防局獲報後前往林男位於台中市南區建國南路的租屋處破門，發現林男已倒臥在廁所，全身僵硬，明顯死亡。台中地檢署相驗後，家屬對死因並無異議，檢方隨即將遺體發還家屬處理後事。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



回到原文

更多鏡報報導

畢旅夜驚魂 惡領隊藉口送宵夜 闖房摸手抽房卡嚇壞5少女

嘉義25歲男毒酒複合駕奪命 78歲騎士重創亡 肇逃男落網遭聲押

清泉崗貪瀆案1／揭密4軍士官淪「綠能蟑螂」 貪婪酒池肉林始末

他買300元刮刮樂「刮完沒中」想要丟 「多做這一事」現賺1萬5