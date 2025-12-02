涉侵權與安全疑慮 美德州檢察長查中資快時尚Shein

（中央社紐約1日綜合外電報導）美國德州檢察長派克斯頓（Ken Paxton）今天表示，正對中資快時尚電商平台Shein展開調查，以釐清這間公司是否違反德州法律，涉及不道德勞動行為及販售不安全的消費產品。

路透社報導，法國反詐欺當局上個月發現，Shein在其網路平台販售兒童外貌情趣娃娃及非法武器，使這家公司陷入輿論風暴，美方調查也讓Shein面臨更加沉重的壓力。

派克斯頓表示，他的調查將聚焦Shein是否違反州法，使用有毒或危險材質，或在產品安全與道德採購方面誤導消費者。

廣告 廣告

派克斯頓補充說，有關當局也會檢視其資料蒐集與隱私處理的方式。

法國政府要求Shein在當地暫停營運3個月，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）也要求這家公司提供資訊，以判斷其是否對歐洲消費者構成「系統性風險」。

Shein表示，公司已在全球禁售相關情趣娃娃，也將配合歐盟執委會的要求。

Shein總部位於新加坡，但銷售商品主要來自中國，並與數以千計中國供應商合作。

美國阿肯色州的共和黨籍參議員柯頓（Tom Cotton）今天也致函司法部長邦迪（Pam Bondi），敦促美國司法部與國土安全部調查Shein和Temu這兩家主要從中國出貨的網路零售商是否涉及大規模剽竊智慧財產權與販售假貨。

Shein與Temu以販售20美元（約新台幣628元）上衣與10美元（約新台幣314元）配件等廉價商品聞名，而有助其在美國快速成長的小額包裹關稅豁免已於近期終止。Shein為私人企業，Temu則隸屬中國電商巨頭拼多多旗下。

Shein和Temu發言人皆未立即回應相關置評要求。

柯頓在信中指出，隨著美國取消價值低於800美元（新台幣約2萬5000元）的小額包裹享有關稅豁免，Shein與Temu被迫改變其商業模式。

他說，這些公司現在必須將大量庫存囤積在美國的倉儲與配送中心，無法再像以前那樣輕鬆、快速地通關，而其在美國境內的商品受美國司法管轄。

Shein先前表示，已要求其供應商必須證明自家商品未侵犯品牌智慧財產權，且非仿冒品。Shein發言人說，公司有團隊負責確保賣家遵守政策，一旦違規將迅速採取行動。（編譯：劉文瑜）1141202