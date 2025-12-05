涉假商務助陸客入境台灣！知名律師陳振瑋遭約談搜索 凌晨100萬元交保

記者林盈君／台北報導

維鐸國際法律事務所律師陳振瑋，遭控涉嫌成立「維鐸移民顧問公司」，並與「昀倡公司」負責人賴玉堂，合作簽訂假契約，之後透過旅行社以「假商務」方式，協助3名陸籍人士來台，引發國安疑慮。移民署接獲檢舉，本月4日，指揮新北專勤隊展開搜索，約談陳振瑋與助理陳弘宇等5人到案，並依違反兩岸人民關係條例移送台北地檢署複訊，檢方複訊後，5日凌晨，陳振瑋以100萬元交保並限制出境、出海；助理陳弘宇以50萬元交保。

維鐸國際法律事務所律師陳振瑋。（圖／翻攝畫面）

據了解，陳振瑋於2023至2024年間，透過旅行社以「假商務履約」的名義，協助3名陸籍人士來台，但其來台的真正目的不明。移民署接獲檢舉之後通報檢調，台北地檢署於4日，指揮新北專勤隊展開搜索約談，擴大清查陳振瑋是否還協助其他人入境，因此舉已涉及國安問題，北檢與移民署正持續深入調查，釐清使否還有其他涉案人員，透過類似手法，協助更多陸籍人士入境台灣。

助理陳弘宇以50萬元交保。（圖／翻攝畫面）

事實上，目前大陸地區人士，並無法以個人名義來台觀光，而律師陳振瑋卻利用「假商務」名義，以自家的法律事務所，開設「維鐸移民顧問公司」，並與「昀倡公司」負責人賴玉堂、賴榆琇合作，偽造不實契約及在職證明等，協助陸籍人士入境，又與旅行社業者李美娟代辦事務，目前3名陸籍人士均返回大陸，但實際來台目的為何，已涉及國安問題。

「昀倡公司」負責人賴玉堂（圖／翻攝畫面）

北檢於昨（4日）指揮新北專勤隊，共搜索10處地點，查扣手機、跨國契約等證物，並將陳振瑋與助理陳弘宇等5人約到案，檢方複訊後，陳振瑋100萬元交保並限制出境、出海；助理陳弘宇50萬元交保；「昀倡公司」負責人賴玉堂100萬交保、限制出境出海；賴玉堂胞妹賴榆琇（昀倡公司登記負責人）10萬交保，嘉仁旅行業者李美娟30萬交保。

旅行業者李美娟30萬交保。（圖／翻攝畫面）

