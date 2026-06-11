涉偷拍醫美診所又多1家 全台累計21家挨罰

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

（中央社記者沈佩瑤台北11日電）醫美診所涉偷拍風波未歇，衛生福利部醫事司今天公布最新開罰名單，違規醫美診所又新增1家，為宜蘭光澤診所，處最高50萬元罰鍰，並予以停業6個月；目前累計21家診所挨罰。

衛福部自5月27日開始，正式在醫事查詢系統的美容醫學專區上公布「侵害病人隱私遭裁罰醫療機構名單」，每週更新1次。

衛福部醫事司簡任技正呂念慈今天說明最新裁罰情況，截至6月10日為止，全台稽查診所已達1761家次，較前一週1356家次增加405家次。

廣告 廣告

至於遭裁處的診所家數新增1家，呂念慈說，為宜蘭光澤診所，已被衛生局依違反「醫療法」第108條「從事有傷風化或危害人體健康等不正當業務」，開罰最高額度的新台幣50萬元罰鍰，並予以停業6個月。現在累計21家不合格。

全台包括西醫基層、中醫及牙科診所，總數約有2萬多家，呂念慈表示，此次事件最先曝光的是愛爾麗、光澤診所、聖宜診所等大型連鎖醫美集團，因此醫美診所列為主要稽查對象，但稽查不限於醫美，也會繼續稽查其他診所，以維護民眾權益

醫美診所接連發生疑涉偷拍事件，醫事司5月13日會商醫療機構錄影凝聚4點共識，分別為嚴禁使用密錄設備、公共場域可為公安架設正常鏡頭、一般診間等低隱私空間取得同意可錄、手術室等高隱私空間以禁錄為原則。（編輯：李錫璋）1150611