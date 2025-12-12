涉偷排廢油汙染基隆河 將誠公司負責人等5人全收押禁見

基隆河油汙事件重大發現，汙染源疑似是位於暖暖區的「將誠公司」偷排廢油污水，基隆地檢署帶回游姓負責人等7人，認犯罪嫌疑重大，涉犯廢棄物清理法、公共危險等罪，對其中游姓負責人以及員工等5人聲押禁見。基隆地院今（12）日召開羈押庭，裁定5人全部羈押禁見。

據了解，將誠公司收取廢油後，必須送往桃園觀音支付清除處理費，進行廢油污水回收再利用，但疑似為了省成本，竟把從台中港收的廢油汙水載回公司，再偷偷排進源遠路102巷大排水溝，最後一路流進基隆河。但此次汙染面積相當大，是否就是上月水汙染元凶，還待環保單位水質化學成分比對結果出爐判定。

基隆地檢署10號搜索帶回游姓負責人等共7人，11號複訊認定該公司偷排廢油污水犯罪嫌疑重大，將負責人等五人聲請羈押禁見，基隆地院今天開庭後，裁定5人全數羈押禁見；另2名員工分別以4、5萬元交保。

