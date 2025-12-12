涉偷排廢油污染基隆河 「將誠」負責人等5人全部收押禁見

基隆地檢署昨天深夜聲押將誠公司負責人游侑梵等人，基隆地院召開羈押庭2小時後，今裁定游男等5人全部收押禁見。(記者林嘉東攝)

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地檢署偵辦將誠公司涉偷排廢污油水污染基隆河案，檢察官昨晚深夜向基隆地院聲請羈押禁見將誠公司負責人游侑梵與何姓女會計等4名員工等5人；基隆地院今(12日)上午召開羈押庭2小時後，裁定將游男等5人全部羈押禁見。

基隆地檢署昨晚11點半聲押游男等5名被告後，因夜間不訊問，法官今天上午9點30召開羈押庭，陸續訊問游男等5名被告後，法官中午12點15分裁定將游男等5人羈押禁見。

法官裁定羈押游男等5名被告的理由指出，游男、何姓女會計、江姓、許姓與張姓司機等5名被告，涉犯廢棄物清理法與刑法第190之1條第2項致公共危險罪嫌，犯罪嫌疑重大，有湮滅證據、勾串共犯之虞，因此裁定將游男等5名被告羈押禁見。

廣告 廣告

基隆地檢署偵辦基隆河油污事件，發現污染源來自收取廢油污水的將誠公司，涉為節省清除成本，將廢油污水儲放在油罐車內，載回公司後伺機偷排入基隆河內，10日搜索將誠公司、游姓負責人、何姓員工等5處地點，並拘提游男與何姓員工等7人。

檢察官11日複訊至深夜11點半，認定將誠偷排廢油污水犯罪嫌疑重大，游男等7人涉犯廢棄物清理法、公共危險等罪，其中以游男與何姓等4名員工等5人有串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，王姓2名員工分別諭知4萬、5萬元交保。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》追查基隆河油污染元凶 基檢逮到偷排業者聲押將誠負責人

將誠涉偷排廢油污水5人聲押 員工：公司已停業半個多月

不是錯覺！國6速限100 這支照相桿時速101就喀擦

涉偷排廢油污「將誠」5人被聲押 基隆地院上午召開羈押庭

