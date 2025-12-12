涉偷排油汙廢水進基隆河 誠將公司5人全遭羈押

基隆河11月底遭到汙染，影響15萬戶民生用水，檢方鎖定誠將公司涉案，游姓老闆與4員工都遭羈押。（圖／報系資料照）

基隆河11月底發生汙染案，導致基隆市七堵、安樂區和新北市汐止區自來水出現異味，超過15萬戶受到影響，而基隆地檢署鎖定誠將公司偷排廢油汙水進基隆河，檢方於10日展開搜索帶回游姓老闆與其員工，訊後聲押游男等5人獲准。

基隆地檢署獲報後展開調查，鎖定位於暖暖的將誠公司涉有重嫌，該公司是核准設立的廢棄物處理公司，卻疑似為了節省清除成本，將台中港收取的廢油汙水裝進油罐車，沒經合法處理就排進基隆河中。

檢方於10日發動搜索，查扣該公司油罐車和儲油槽，並帶回游男等7人，經檢方複訊後，認定游男與其何姓員工等5人涉嫌重大，向法院聲請羈押禁見，2名司機則分別以4 、5萬元交保。

廣告 廣告

而基隆地院12日召開羈押庭，法院認定他們有串供滅證之虞，裁定5人羈押禁見，將誠的偷排案是否與此次自來水污染有關則仍待調查釐清。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

陳冠希「不雅照事件」有內幕！王晶爆外流關鍵：不是送修電腦

零地主戶1／老家都更增值也恐「被洗出」 建商標榜「無原住戶」原因曝光

她懷孕9月卻慘遭生母剖腹奪胎！胎兒被取出後丟進垃圾桶 生父竟是繼父