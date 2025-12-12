涉偷排油污進基隆河！基隆地院裁定「將誠」負責人等5人羈押禁見

基隆地方法院。翻攝Google Map



檢方追查「基隆河油污」案，昨深夜複訊認定「將誠公司」涉嫌偷排廢油污水犯罪嫌疑重大，且游姓負責人與何姓等4名員工有串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。基隆地院今（12日）上午召開羈押庭2小時後，依基隆地檢聲請，裁定將游男等5人全部羈押禁見。

基隆河油污事件11月間導致基隆、新北汐止逾15萬戶自來水受影響，檢方為追查污染「元凶」，10日搜索收取廢油污水的「將誠公司」並帶回游姓負責人等員工，經過連2日複訊，昨天複訊至深夜11時許，認定將誠偷排廢油污水犯罪嫌疑重大，且游男與何姓等4名員工有串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

基隆地院今上午召開羈押庭，歷經2小時審理，法官裁定羈押游男等5名被告，裁定理由指出，游男、何姓女會計、江姓、許姓與張姓司機等5名被告，涉犯廢棄物清理法與刑法第190之1條第2項致公共危險罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有湮滅證據、勾串共犯之虞，因此裁定將游男等5名被告羈押禁見。

基隆地檢署偵辦基隆河油污事件，近日揪出位於暖暖區收取廢油污水的將誠公司，疑似為了節省清除成本，竟將廢油污水儲放在油罐車內，伺機偷排入基隆河內，10日搜索將誠公司、游姓負責人、何姓員工等5處地點，並拘提游男與何姓員工等7人。

經複訊後，檢方認定游男與何姓等4名員工等5人有串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，王姓2名員工分別諭知4萬、5萬元交保。至於是否為油污事件元凶，仍待釐清。

