涉偽簽到紀錄助「鮑魚達人」鍾文智潛逃 信義分局3副所長遭火速拔官

「鮑魚達人」鍾文智因炒作TDR遭判刑定讞後，棄保潛逃，檢調查出疑似有官警協助規避報到程序，偽造不實簽名紀錄，昨（18）日發動搜索福德派出所、三張犁派出所等15處所，並約談信義分局福德街派出所前後任3名副所長等官警，經北檢漏夜複訊後，向法院聲押禁見前副所長李俊良，另2名副所長古志銘、梁思強各以30萬元交保。對此，台北市警察局已決定先將3名副所長拔官，調往信義警備隊服務。

信義分局3名副所長涉嫌協助「鮑魚達人」鍾文智規避報到程序、偽造不實簽到記錄遭偵辦，信義分局今火速拔官（圖／翻攝Google Maps）

而涉案3名副所長中，李俊良遭檢方聲押禁見，警察局表示，若他被裁定羈押，將依法停職。



