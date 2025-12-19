涉偽簽到紀錄包庇鍾文智！涉案副所長1人聲押、2人交保 火爆子推鏡頭上演全武行

[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導

「鮑魚達人」鍾文智因炒作TDR遭判刑定讞後，棄保潛逃，檢調查出疑似有官警協助規避報到程序，昨（18）日發動搜索信義分局福德派出所、三張犁派出所等15處所，並約談福德街派出所前後任3名副所長等官警，經北檢漏夜複訊後，向法院聲押禁見前副所長李俊良、鍾文智大帳房葉仲清2人，李俊良妻子以50萬交保，另2名副所長則各以30萬元交保，沒想到涉案副所長古志銘交保離去時，他的兒子不滿媒體拍攝，竟拍打攝影器材爆發推擠，場面一度火爆，記者不滿器材毀損已向警方提告。

廣告 廣告

北檢偵辦鍾文智棄保潛逃案，昨日發動搜索派出所等處，並約談3名副所長等官警到案。（圖／翻攝刑事局網站）

連一鮑魚前董事長鍾文智，因炒作多檔TDR（台灣存託憑證）獲利4.7億元及洗錢，今年3月遭最高法院依違反《證券交易法》等5罪，合計判刑30年5月定讞，沒想到他隨即失聯，遭台北地檢署發布通緝，並通報外交部註銷其護照。

據了解，北檢查出鍾文智在限制出境期間須向派出所報到，但他疑似有多次沒有親自到派出所，警方系統卻顯示簽到正常，疑似有警員製作不實簽到紀錄。追查金流後，發現前副所長李俊良帳戶出現上千萬不明金流，懷疑鍾文智大帳房葉仲清涉行賄，北檢因此於昨日指揮調查局台北市調處、警政署政風室、信義分局等單位，搜索福德派出所、三張犁派出所及相關官警住處，並約談3名副所長及多名警員到案。

北檢複訊後認定，前副所長李俊良涉犯《貪污治罪條例》圖利、財產來源不明，及《刑法》偽造文書等罪嫌，而鍾文智帳房葉仲清涉行賄警員，訊後向台北地院聲押2人。李俊良的妻子則因多次持大筆現金存款，但對資金來源交代不明，檢察官諭知50萬元交保，限制出境、出海，並實施科技監控。

現任福德街派出所副所長古志銘、梁思強2人，則涉嫌與李俊良共謀完成不實簽到，訊後各以30萬元交保，同樣限制出境、出海。



更多FTNN新聞網報導

鍾文智潛逃疑有警官護航！「人未報到卻有簽名？」檢警15路搜索、傳喚3副所長、約談19警

被重判30年落跑中國！鮑魚大亨有人掩護？高院法官「裁定造假」解除電子監控

前台大婦科名醫涉下藥性侵棄保潛逃 「加拿大落網」今押解回台法院裁押

