涉偽造文件歸化外籍球員，馬來西亞足協官員集體辭職

在馬來西亞於亞洲盃外圍賽擊敗越南後，國際足聯對馬來西亞國家隊中的七名球員展開調查。 [AFP via Getty Images]

馬來西亞足球協會全體執行委員會成員，因國家隊中召入外國出生球員的爭議持續延燒而集體辭職。

國際足聯（FIFA）指控馬來西亞足協偽造公民身份文件，幫助七名外國出生的運動員代表馬來西亞出賽。

馬來西亞足協週三（1月28日）在聲明中表示，這次集體辭職將「確保任何必要的改革能在不受干擾或利益衝突質疑的情況下推動，並在重新建立信任的基礎上展開」。

當地媒體報道稱，連日來外界一直揣測馬來西亞足協領導層將下台，以避免被國際足聯指派的委員會接管。

馬足協表示，這些辭職是為了「維護馬來西亞足協的聲譽和制度性利益」，並避免出現「可能影響馬來西亞整體足球發展的後果」。

足協補充指出，在新委員會成立之前，足協的日常運作將由一個小型團隊暫時負責，由秘書長領導，並在亞洲足球聯合會（AFC）的協助下運作。

這七名外國出生球員已遭國際足聯罰款，並一度被暫停參與足球比賽。

不過，體育仲裁法庭（Court of Arbitration for Sport，CAS）本週已解除對他們的暫時禁賽，並將就這些球員的最終去向作出裁決。

醜聞始末

去年6月，馬來西亞在亞洲盃預選賽以4比0擊敗越南後，國際足聯對馬來西亞國家隊中七名外國出生球員的參賽資格展開調查。

七名球員分別是：西班牙出生的 加布里埃爾・費利佩・阿羅查（Gabriel Felipe Arrocha）、法昆多・托馬斯・加塞斯（Facundo Tomas Garces）和洪・伊拉薩巴爾・伊勞爾吉（Jon Irazabal Iraurgui）；阿根廷出生的羅德里戈・胡利安・霍爾加多（Rodrigo Julian Holgado）和伊馬諾爾・哈維爾・馬丘卡（Imanol Javier Machuca）；荷蘭出生的赫克托・亞歷杭德羅・赫韋爾・塞拉諾（Hector Alejandro Hevel Serrano）；以及巴西出生的若昂・維托爾・布蘭當・菲格雷多（Joao Vitor Brandao Figueiredo）。

根據國際足聯的「祖父母條款」，外國出生的球員可代表其生父母或祖父母出生地的國家出賽。

該規定旨在防止國家隊單純透過引進外籍球員來提升戰力。

但國際足聯指出，馬來西亞足協偽造了出生證明文件，將球員的祖父母出生地標示為檳城、馬六甲等馬來西亞城市。

調查人員表示，祖父母的原始出生證明顯示，他們實際出生於阿根廷、西班牙等國，與球員本人的出生地相符。

國際足聯當時直言，這種行為「毫無疑問構成舞弊」。

國際足聯紀律委員會對涉案球員處以罰款並禁賽12 個月，同時要求馬來西亞足協支付35萬瑞士法郎（約44萬美元／33萬英鎊）的罰款。

馬足協則表示，相關的不一致源於「行政疏失」，並堅稱這些球員都是「合法的馬來西亞公民」。

但是，該足協的上訴遭駁回，國際足聯亦將馬來西亞對新加坡、巴勒斯坦和佛得角的三場比賽結果，改判為0比3負。

國際足聯同時承諾，將對馬來西亞足協展開正式調查，並通報五個國家的相關當局，涉及偽造文件的刑事罪行。

接下來會怎樣？

上訴失敗後，馬來西亞足協已將案件提交至體育仲裁法庭（CAS）——一個負責處理體育相關爭議的獨立機構。

週一，該法庭解除對七名球員的禁賽，允許他們在仲裁裁決出爐前，恢復參與足球相關活動。

一名馬來西亞足協官員向當地媒體表示，最終裁決預計將於2月下旬公佈。

這意味著，目前這些球員可先返回各自所屬俱樂部出賽。

週二，西班牙足球俱樂部 阿拉維斯（Deportivo Alavés）宣布，法昆多・加塞斯已重返球隊訓練。

馬來西亞球會柔佛達魯塔克欣（Johor Darul Ta'zim）分享的照片也顯示，另外三名球員——若昂・菲格雷多、赫克托・赫韋爾和洪・伊拉薩巴爾——也已恢復訓練。

為追求體育成績，部分東南亞國家近年積極招募歸化球員。以印尼為例，該國已迎來一批來自印尼僑民的荷蘭出生球員。

馬來西亞內政部長賽夫丁・納蘇迪恩・伊斯梅爾（Saifuddin Nasution Ismail）去年10月向國會表示，自2018年以來，馬來西亞已向23名外國人授予公民身份，以代表其國家隊出賽。