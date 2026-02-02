涉偽造災害捐款收據博信任 警提醒慎防假善人真詐騙

cnews204260202a09

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪災，引起社會各界愛心挹注。花蓮縣警局表示，不料卻也成為不肖人士覬覦的破口。近日就接獲情資，有人疑似偽造災害捐款收據，假冒捐款者身分，塑造「樂善好施」形象，試圖博取信任後，進一步詐騙財物，甚至延伸出情感詐欺等騙局。縣刑事警察大隊大隊長劉宗仁表示，這種「假善人」操作方式，近年時有所聞，背後常隱藏精密的詐騙布局，也呼籲民眾，務必提高警覺。

縣刑大表示，這類行騙者可能以捐款收據，作為「開場名片」，博取受害人信任後，再展開關心、示好，再以投資、合作、感情交往為名，引導被害人交出財物或個資。部分案例中，還會歹徒假藉參與公益活動、愛心團體或宗教背景等，拉近心理距離後，再利用人性弱點，一步步行詐。

警方表示，這類詐騙行為的危險性，在於不但包裝善意，更善於操控人際信任。劉宗仁指出，目前刑事警察大隊，已掌握數起可疑收據偽造事件，將依偽造文書、詐欺等罪嫌，持續深入偵辦，並與相關單位合作查核。

劉宗仁提醒，如果有收到捐款收據，或遇到自稱捐款者、志工者主動親近時，應查證來源真偽，避免掉入感情與金錢雙重損失的陷阱。也強調，真正的善行經得起查證，但虛假的公益，卻總是急著要你掏錢。

花蓮縣警察局局長范織坤則呼籲，社會的良善心意很珍貴，但也最容易被有心人士濫用。面對涉及金錢、感情、投資或募款的對話時，務必隨時保持懷疑、主動查證，落實「一聽、二掛、三查證」的防詐3步驟。更強調，只要有疑慮，就請撥打165反詐騙專線，或洽詢當地警察機關，讓專業警察協助分辨真偽，守住財產，也守住人生安全。

