涉偽造簽到助鍾文智潛逃！ 福德2副所長30萬交保

台北市 / 綜合報導

台北市信義分局福德派出所，爆出有副所長協助偽造「鮑魚大亨」鍾文智簽到，讓他藉此成功棄保潛逃，檢方18號搜索約談，現任2位副所長訊後以30萬交保。據了解，鍾文智熟識時任李姓副所長，更傳出他為3人在附近租了私人會所，檢調查扣的手機，裡面疑似也有送錢證據！不過鍾文智3月就潛逃，18號檢調才收網，警界也傳出陰謀論，與下個月的人事大調動有關，可能衝著信義分局長人事而來。

身穿黑色外套戴口罩，緩緩走出北檢媒體爭相拍攝，這位幫忙開路的白衣男子，情緒相當激動，古姓副所長兒子VS.記者VS.員警說：「好，謝謝，好謝謝大家，你幹嘛你幹嘛，(不好意思)，你幹嘛。」

廣告 廣告

猛力伸出右手，試圖撥掉記者的設備，他是福德派出所，古姓副所長的小兒子，爸爸遭到約談訊後30萬交保，另一名梁姓副所長，也同樣30萬交保，他們和已調任三張所的，前任李姓副所長，涉嫌幫助鮑魚大亨鍾文智，偽造簽到。

華視新聞記者李思琪說：「檢方調查，曾在福德所任職的李姓副所長，不只跟鍾文智關係甚密，而且還在附近為他們租了一個私人會所，供3人打牌休息使用，更是三節重點的送禮名單，明顯有不正利益。」

副所長常被戲稱是「在地土皇帝」，是警界早就半公開的祕密，即便受制6年條款，有不少是在同分局內調動，三名副所長在信義分局，皆已任職超過25年，退休刑警高仁和說：「副所長的概念就是，當地裡面轄區派出所裡面，真正最熟悉轄區的任何狀況，比所長還熟悉，人脈也比所長好N倍。」

鍾文智棄保潛逃，背後還扯出警界陰謀論，3月鍾文智遭判30年5月重刑，隨即動身搭船逃亡中國，一路順風順水，檢調當時疑扣得手機證據，裡頭有與白手套司機對話，掌握疑似送錢證據。

昨（18）日才收網發動搜索，被與下個月的人事調動聯想，是否會影響信義分局長未來仕途，而福德所前任現任副所長皆落馬，3人火速被拔除管理職調任警備隊，也造成所內人力吃緊，分局規劃將由內勤人員或巡官調任，避免影響派出所業務。

原始連結







更多華視新聞報導

涉偽造簽到疑助鍾文智逃亡 2副所長30萬交保

逃亡前早已打點？ 鍾文智案爆官警涉暗助

鍾文智逃亡！胞妹等4人涉「藏匿人犯」 訊後交保

