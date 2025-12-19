涉偽造簽到疑助鍾文智逃亡 2副所長30萬交保

台北市 / 綜合報導

台北市信義分局福德派出所，爆出有副所長協助偽造鮑魚大亨鍾文智簽到，讓他有良好簽到紀錄，並藉此成功棄保潛逃，檢方昨(18)日搜索約談，現任福德派出所2位副所長訊後以30萬交保。根據了解，鍾文智2018年，因為限制住居與時任李姓副所長逐漸熟識，李姓副所長平調三張所後，還請接任2位副所長多關照，更傳出鍾文智為3人在福德所附近租了個私人會所，明顯有不正利益。而其實副所長通常都在地深耕多年，比剛警大畢業的所長人脈更廣，也更熟悉地方生態，因此常被戲稱是「在地土皇帝」。

戴口罩黑外套，緩緩走出北檢，媒體爭相拍攝，不過這位白衣男子很激動。古姓副所長兒子VS.記者VS.員警說：「好，謝謝，好謝謝大家，你幹嘛你幹嘛，(不好意思)，你幹嘛。」

猛力伸出右手，試圖撥掉記者的設備，他是福德派出所，古姓副所長的小兒子，爸爸涉嫌幫助偽造鮑魚大亨簽到。18日遭約談訊後以30萬交保。兒子口罩同樣包緊緊，他是同在福德所任職的，梁姓副所長代簽黑幕曝光，甚至還跟現已調去三張所的前任副所長有關。

華視新聞記者李思琪說：「檢方調查，曾在福德所任職的李姓副所長，不只跟鍾文智關係甚密，而且還在附近為他們租了一個私人會所，供3人打牌休息使用，更是三節重點的送禮名單，明顯有不正利益。」

鍾李關係甚密，私人會所，三節禮金，根據了解，鮑魚達人鍾文智2018年遭判處強制派出所報到，認識了時任的李姓副所長，加上2人是屏東同鄉逐漸熟識。

2024年2月李副所長因為6年條款平調三張所，將鍾文智委託給接任的2位副所長，古、梁2人同樣在地深耕多年，協助他紙本簽到，今年3月鍾文智憑藉良好的簽到記錄，成功棄保潛逃。

退休刑警高仁和說：「副所長的概念就是，當地裡面轄區派出所裡面，真正最熟悉區轄區的任何狀況，比所長還熟悉，人脈也比所長好N倍。」

副所長常被戲稱是「在地土皇帝」，是警界早就半公開的 祕 密，如今時任現任副所長皆落馬，幾乎陷入「福德所全滅」慘況，後續懲處同樣外界關注。

