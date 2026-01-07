社會中心／綜合報導

726大罷免時，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，涉嫌幽靈連署，上回開庭時他認罪換取免羈押，1千萬元交保外，左腳配戴電子監控，但後續卻因為重量不均導致骨骼疼痛，今天（7日）開庭，希望能解除電子監控，把電子監控換到手上，或是用手機定時拍照回報方式取代。

記者vs.前國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹：「主委身體還好嗎，謝謝，現在是希望解除那個腳環嗎，是。」

身穿厚外套，戴著口罩，前國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，在家人的陪同下，現身台北地院，因為去年726大罷免，他涉嫌幽靈連署。

廣告 廣告





涉罷免連署不實全認罪交保 黃呂錦茹盼解除電子監控

涉偽造罷免連署認罪交保 黃呂錦茹盼解除電子監控（圖／民視新聞）





7號早上9點半，北院針對黃呂錦茹，希望撤銷電子監控開庭，黃呂錦茹直言，自己去年10月，辭去黨部主委，已經沒有影響力，因為一腳配戴電子腳鐐，重量不平均，導致骨骼、脊椎疼痛，到公園散步，回家就痛了兩週，心臟、肺部有問題，卵巢也有囊腫，但因為電子監控無法做核磁共振，保證絕不會棄保潛逃，希望可以把電子監控換到手上，或是用手機定時拍照回報方式取代。

非本案律師 包盛顥：「如果經過法院判斷，有較輕微的替代措施，法院得依比例原則，裁定適當的科技工具，以記錄並確保，被告於監控期間內之行蹤或活動。」

記者vs.前國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹：「主委會不會覺得被檢察官質疑說你的傷勢，這樣有點委屈？」





涉罷免連署不實全認罪交保 黃呂錦茹盼解除電子監控

涉偽造罷免連署認罪交保 黃呂錦茹盼解除電子監控（圖／民視新聞）





檢方當庭質疑，1千萬交保金，對黃呂錦茹來說並不重，雖然骨骼疼痛，還是可以兩度到南部，難道拿掉監控就能去除疼痛？

記者vs.前國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹：「主委 現在腳還是很痛嗎，現在腳還是很痛嗎？痛啊你看我現在走路，現在這樣走路腳會痛嗎？會。」

開完庭後，黃呂錦茹臉色凝重，由家人攙扶，看似連走路都有困難，面對記者詢問，虛弱回答腳很痛，對比來開庭時，可以爬樓梯，究竟法官是否會解除監控，外界都相當關注。

原文出處：涉罷免連署不實全認罪交保 黃呂錦茹盼解除電子監控

更多民視新聞報導

威脅司法？柯文哲稱被關1年就算了 但黃國昌若被搞「一定做這事」

藍白合壓力.黨內整合卡關 盤點國民黨2026恐掉5縣市

年度十大政治新聞揭曉！大罷免年「這四項」兩岸議題入榜

