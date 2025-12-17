涉偽造連署 檢調搜國民黨嘉市黨部

國民黨嘉義市黨部17日遭嘉義縣調查站搜索，有幹員帶著公文袋走出黨部後，黨部隨即大門深鎖。（廖素慧攝）

今年2、3月全台大罷免期間，民進黨立委王美惠遭「愛嘉聯盟」涉嫌冒名連署罷免案，檢調辦案沉寂多時，卻在明年選情加溫之際，17日突然大動作兵分11路搜索國民黨嘉義市黨部、幹部、黨工及親友住處，傳喚黨部主委蔡明顯、幹部黨工及其親友、「愛嘉聯盟」領銜人陳志全等共13人到案，檢方訊後，諭知蔡明顯無保請回，書記長張嘉銘20萬元交保，閻姓組長、蔡姓總幹事、鍾姓執行長及7名黨工各以2萬元至10萬元不等金額交保，均限制出境。

對此，國民黨主席鄭麗文昨批評賴清德總統破壞台灣的民主，摧毀台灣的法治，檢調到嘉義市黨部搜索、抓人，這不是秋後算帳嗎？她強調，司法必須獨立、檢調必須獨立，不能淪為政黨的工具。國民黨文傳會主委吳宗憲表示，黨中央將在法律範圍內盡力協助，黨員同志無須為籌措費用而憂心。國民黨也呼籲，針對罷免相關案件，檢調應回歸事證本身，依法、客觀、公正釐清，不應高強度搜索與大規模動員製造寒蟬效應，破壞社會對司法的信任。

嘉義地檢署表示，罷免王美惠的團體「愛嘉聯盟」領銜人陳志全涉及冒名罷免連署，原承辦的主任檢察官林仲斌調往台南高分檢，由檢察官呂雅純接辦，因有案情尚待釐清，指揮調查站持搜索票搜索國民黨嘉義市黨部。

全台大罷免潮，陳志全領銜「愛嘉聯盟」發起罷免民進黨嘉義市立委王美惠，連署第一階段送件，王姓民眾因收到中選會查證書，詢問他太太是否參加罷免連署？但王不滿太太已過世2年多，連死人都被冒名連署，憤而提告。

陳志全否認意圖冒名連署，且停止第二階段連署，最終王美惠罷免案因一階提議連署書不足367件，又逾期未補件而未通過。王美惠已被民進黨提名參選明年嘉義市長，國民黨選將難產，引發基層焦慮，資深黨工痛批檢調「又搞司法迫害」。