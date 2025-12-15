涉光電弊案 郭信良遭追加起訴

南市議會議員郭信良因光電案遭橋頭地檢署起訴，郭信良回應，從政至今坦蕩蕩。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟、陸瓊娟∕綜合報導

橋頭地檢署偵辦台南光電弊案，十五日對台南市議會前議長郭信良涉嫌提供土地，供廠商違法回填廢棄物，依違反廢棄物清理法等罪，將郭等五人提起追加公訴，並求處郭三年六個月徒刑。目前為議員的郭信良表示，他從政至今坦蕩蕩，整個詳細內容、來龍去脈，會向法院說清楚講明白。

起訴書指出，該案郭信良指示其經營昱峰公司李姓員工出面，向王姓男子等人承租台南市安南區城西段十三筆土地，並進行簽約、公證。去年八月間，因台電公司饋線容量不足，昱峰公司未能向台電取得電業籌設許可，更未進入施作階段，該地處於閒置狀態，於是供作回填廢棄物，共約近五萬立方公尺。檢方偵查終結，依違反廢棄物清理法，提起公訴。

藍、綠黨團希望檢方秉持「毋枉毋縱」原則，全案進入司法程序，應依法處理，且光電政策在台南長期被外界視為高度敏感、易滋生黑金疑慮的領域。

國民黨團發言人蔡宗豪強調，無論涉及光電開發、土地利用或廢棄物處理，相關行為都攸關公共利益與環境安全，市府與中央主管機關更應全面檢討監督機制，杜絕權力介入、非法濫倒等亂象。