涉光電收賄案一審判4年10月 雲林議長黃凱：會上訴捍衛清白

雲林縣議會議長黃凱涉嫌向光電業者收賄1480萬元，遭新北地檢署依貪汙罪起訴，上個月新北地方法院開庭辯論時，檢方認定他犯後態度惡劣，當庭求處20年重刑，新北地方法院今（22）日一審宣判，黃凱依貪汙罪判4年10月、褫奪公權3年；前雲林縣政府建設處長李俊興依洩密罪判8月。黃凱表示，會再上訴，希望法律能把整個事釐清清楚，藉由上訴把整個事件擔在陽光下。

黃凱今日發出聲明稿表示，針對法院所做出的一審判決，他尊重司法制度，也尊重法院的審理結果。然而，對於判決內容，他內心感到遺憾與不平，認為仍有諸多事實與法律觀點，尚待進一步釐清。

黃凱指出，一路以來始終秉持對雲林、對鄉親負責的態度從事公共事務，問心無愧、沒有任何不法意圖。相關作為，皆出於職責與公共利益的考量，並非外界所曲解。

黃凱說，目前本案仍屬司法程序的一個階段，並非最終定讞。他已與律師團隊充分討論，將依法提起上訴，透過更完整的審理程序，爭取還原事實真相，捍衛清白。在司法程序未確定前，他仍會堅守崗位，持續為雲林縣政監督把關、為鄉親服務，不讓任何個人事件影響議會運作與公共利益。

黃凱指出，感謝一路以來關心、支持他的鄉親與朋友，他會以更沉穩的態度，面對司法、面對挑戰，也對自己的人格與責任負責。

黃凱接受記者訪問時提到，他會再上訴，對於判4年10月，這是一審，希望法律能把整個事釐清清楚，藉由上訴把整個事件擔在陽光下，讓整個社會都知道，目前還未定讞，會與律師討論提上訴，此事應該也不會影響到明年的選舉。

李俊興則指出，相關案件過程皆依行政院文書處理手冊辦理，針對一審判刑結果，會依法提出上訴。

