涉入侵央廣官網放五星旗！內鬼工程師等3人不認罪 他為閃採訪躲門後

台北地檢署偵辦央廣內鬼案，指控央廣工程師吳政勳、網路媒體組組長岳昭莒，涉嫌與業者黃富琳合謀入侵央廣官網後台，將首頁置換成美國國旗及中國五星旗，檢察官起訴求處重刑。3人今（12/30）日均否認犯罪，岳昭莒主張有將此事向上呈報主管知悉，未鼓勵或縱容吳政勳，黃富琳則主張未參與事前討論及謀劃。吳政勳法庭上不發一語，庭後見正門有記者守候，一度躲到法院三樓一扇門後，向記者表達不願受訪後才低調離開。

台北地院今（12/30）日開庭，岳昭莒的辯護律師表示，岳昭莒沒有損害央廣系統的主觀犯意，未曾分擔犯罪行為，且對話紀錄內容顯示，岳昭莒還曾向上呈報情況，沒有鼓勵或縱容吳政勳的行為。黃富琳的辯護律師則說，黃富琳雖曾接收吳政勳傳送的檔案，但目的是評估有無其他廠商有能力提供央廣服務解決能力，沒有損害央廣利益的意思，也沒參與犯行，且實際上也沒造成損害。

央廣委任律師則表示，地檢署已對本案進行詳實調查，被告3人卻否認犯行，請法官考量央廣屬於第一級關鍵基礎設施，對3人判處適當之刑。

本案源於，吳政勳自今年5月起，在財團法人中央廣播電臺（簡稱央廣）網路媒體組擔任工程師，與同組組長岳昭莒一起負責維護官網及資訊安全事務，並保管官網原始程式碼。黃富琳則為海云智慧雲端公司員工，因過去在央廣維護廠商公司任職而熟識兩人。檢方查出，吳政勳、岳昭莒因懷疑央廣有中資介入，與黃富琳共謀攻擊央廣官網。

調查指出，吳政勳將具備官網最高權限的帳號提供給黃富琳，讓黃富琳可隨時進出後台、刪除吳政勳異動官網的電磁紀錄，期間，吳政勳將所作所為都告知岳昭莒，但岳昭莒卻未向上級陳報。今年8月，吳政勳在官網放置自行製作的央廣負面消息彙整資料頁面子網域，並埋設程式碼參數，讓點選官網的網友跳轉至該子網域、干擾官網網站訊號。

9/11，吳政勳將網頁置換成公會函文及龍天星科技等字樣，封面還置換為《反攻大陸與台灣 中華民國統一的構想與挫折》書籍封面；9/18又將官網橫幅置換成美國國旗及中國五星旗；9/19、9/20再將官網設定跳轉至創蹟公司網站，吳政勳還將原始程式碼傳給黃富琳。

後來，央廣發現異狀報警，檢警9/26前往吳政勳、岳昭莒家中搜索，吳政勳9/28又再次登入官網移除網址、干擾官網運作，還利用之前設定的參數，於10/9將官網日語新聞版網頁改成簡體中文、連結亂碼並中斷官網訊號，甚至規劃在國慶日當天「再幹一票」。檢警得知後，於10/9再次執行搜索，並查扣相關證物，才免於一場國際醜聞。

本案曝光時，週刊一度爆料，民眾黨主席黃國昌曾吸收吳政勳擔任駭客，但遭黃國昌否認。黃國昌當時強調，吳男確曾向他檢舉央廣存有資安漏洞，懷疑有中資介入，但無所謂駭客情事，批評週刊拿對話紀錄編造故事、張冠李戴。

