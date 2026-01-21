涉內亂罪！韓前總理韓悳洙遭重判23年 法院當庭逮捕、入獄創首例

編譯張渝萍／綜合報導

南韓前總理韓悳洙因涉入內亂罪，今（21日）遭判23年，遠高於獨立檢察小組提出的15年量刑建議。法院也以韓悳洙有毀滅證據之虞為由將他當庭逮捕，韓悳洙成為南韓憲政史上，首位當庭被捕的前總理。

南韓前總理韓悳洙因涉入內亂罪，今（21日）遭判23年，遠高於獨立檢察小組提出的15年量刑建議。（圖／翻攝自대한민국 국무조정실·국무총리비서실臉書）

韓聯社報導指，首爾中央地方法院刑事審判第33合議庭，在21日當天判前總理韓悳洙23年刑期，重於負責調查內亂叛國案的獨立檢察小組（獨檢組）提出的15年量刑建議。法院也以韓悳洙有毀滅證據之虞為由將其當庭逮捕。

法院認為，2024年12月3日晚間宣布實施緊急戒嚴，以及據此發布違法的佈告令、動員軍警封鎖國會和占領中央選舉管理委員會辦公大樓等行為，都屬於《刑法》第87條規定的內亂行為，並將該事件正式命名為「12·3內亂」。

法院也認定，韓悳洙被指控的大部分罪名都成立，包括製造緊急戒嚴令經國務委員審議通過的表象、戒嚴實施後要求國務委員在相關文件上簽名，以及與前行政安全部長官李祥敏研討封鎖主要國家機關、切斷部分媒體機構水電供應等憲法命令的執行方案。

法官指出，儘管韓悳洙曾向尹錫悅表達關切，並未「明確反對」或敦促其他內閣成員勸阻尹錫悅。

審判過程中，韓悳洙否認有任何不法，堅稱自己從未支持或協助宣布戒嚴。

法院指出，作為間接被賦予民主正當性及相應責任的國務總理，被告本應遵守憲法和法律，為捍衛並實現憲法價值全力以赴，但卻產生「12·3內亂」可能成功的想法，放棄這些應盡的職責，參與內亂。考慮到韓悳洙當時作為「二把手」的地位和責任，被判處嚴厲刑罰不可避免。

尹錫悅去年4月遭罷免後，韓悳洙接任代理總統一職，一度被視為保守派在提前大選中的強勢人選。他去年5月辭去代理總統，投入總統選舉，怎料尹錫悅所屬政黨拒絕提名他為候選人，競選隨即告終。

