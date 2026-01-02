涉共諜案人員入市府？蔣萬安嚴正駁斥：完全沒有這件事

台北市長蔣萬安今（2）日出席活動時，針對外界傳聞市府顧問擬安插涉共諜案的前立委助理林岳龍進入衛生局任職一事，嚴正駁斥。蔣萬安強調「完全沒有這件事」，並表示發言團隊已對外清楚說明，市府並無相關人事安排，相關傳聞與事實完全不符。

台北市長蔣萬安。（圖／中天新聞）

該傳聞指稱，有給職市府顧問顏邦峻曾有意將涉入共諜案的幕僚林岳龍，安排至台北市政府衛生局擔任機要人員，但遭時任衛生局長陳彥元否決。林岳龍過去曾任國民黨立委王鴻薇、許宇甄及林倩綺等人的助理，去年因涉嫌違反《國家安全法》遭檢調偵訊，並被諭令10萬元交保及限制出境出海。

蔣萬安2日出席中山區115年度市長與里長有約活動，面對媒體詢問是否有共諜案相關人士將被引薦進衛生局，他再次強調絕無此事。對於相關傳聞，蔣萬安重申市府團隊立場，駁斥外界說法與事實完全不符，並強調發言體系已經針對此事做過清楚的澄清。

北市府副發言人蔡畹鎣。（圖／台北市政府）

北市府副發言人蔡畹鎣同日回應指出，市府內部並無此類人事安排。她更反擊表示，若要討論共諜議題，在民進黨執政下，包括總統府、國安會、外交部及民進黨中央，都曾發生共諜案且遭起訴，她反問總統是否應該出面說明一下。

