涉共諜案助理安插進市府？ 蔣萬安駁：完全沒有這件事

台北市長蔣萬安2日出席中山區115年度市長與里長有約活動。（邱芊攝）

藍營幕僚林岳龍日前涉入共諜案，1日傳出有給職市府顧問顏邦峻，曾要將林岳龍安插到北市府衛生局擔任機要，但遭到時任衛生局長陳彥元否決。北市府副發言人蔡畹鎣2日回應，市府沒有這樣的人事安排，相關說法跟事實完全不符，也反問在民進黨執政下，總統府，國安會、外交部，民進黨中央，都養共諜養到被起訴，總統要不要出來說明一下？台北市長蔣萬安今也強調，完全沒有這件事。

林岳龍過去曾分別擔任國民黨立委王鴻薇、許宇甄、林倩綺等人的助理，去年他涉入共諜案，檢調偵訊後以涉犯《國家安全法》，諭令10萬元交保，並限制出境出海，1日傳出有北市府顧問顏邦峻，曾要將林岳龍排到衛生局擔任機要，但遭到時任衛生局長陳彥元否決。

廣告 廣告

蔣萬安今出席中山區115年度市長與里長有約活動，被問及有傳聞說有共諜案要被引薦進衛生局？他強調，完全沒有這件事情，發言團隊已經對外清楚說明。

稍早蔡畹鎣也回應，市府沒有這樣的人事安排，相關說法跟事實完全不符，真的要講到共諜，在民進黨執政下，總統府，國安會、外交部，民進黨中央，都養共諜養到被起訴，總統要不要出來說明一下？

【看原文連結】