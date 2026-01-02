涉共諜案藍委前助理林岳龍差點進北市府任機要人員？ 蔣萬安回應了

台北市長蔣萬安。(記者塗建榮攝)

〔記者孫唯容／台北報導〕曾經擔任立委王鴻薇、北市議員王欣儀等多名國民黨民代助理、自稱是國民黨台北市黨部發言人的林岳龍，被檢調查出疑似在擔任立委助理期間，涉嫌違反《國安法》被檢調約談，傳出林岳龍過去曾有機會擔任北市府局處機要，不過遭到否決。對此，台北市長蔣萬安今(2)日面對媒體堵訪時強調，「完全沒有這種事情」，發言團隊已鄭重對外說明。

去年檢調獲報，林岳龍疑在多年前被中共人士吸收，涉嫌收取資金將機敏資料以特定管道交付中共，偵訊後以涉犯《國家安全法》，諭令10萬元交保，並限制出境出海。近期有消息傳出林岳龍曾有機會擔任局處機要，不過遭到否決。

針對該傳言，北市府副發言人蔡畹鎣表示，市府沒有這樣的人事安排，相關說法跟事實完全不符，真的要講到共諜，民進黨執政下，總統府，國安會、外交部，民進黨中央，都養共諜養到被起訴，總統要不要出來說明一下？

