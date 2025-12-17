涉冒名連署罷免王美惠！國民黨嘉義市黨部遭搜索 10多人被帶走

嘉義檢調今天大動作搜索國民黨嘉義市黨部，並把黨部主委、幹部跟黨工等10多人帶回訊問。（圖：Google地圖）

726大罷免後近5個月，幽靈連署事件持續延燒。嘉義檢調今天（17日）突然大動作搜索國民黨嘉義市黨部2個多小時，並把黨部主委、幹部跟黨工等10多人帶回訊問。檢方證實，因為罷免民進黨立委王美惠的團體「愛嘉聯盟」涉及冒名連署案進行後續調查。國民黨則回應，黨中央第一時間委請律師前往市黨部了解相關情形，並予以協助。

今年2月間全台各地「大罷免」行動如火如荼展開，卻傳出藍營罷免綠委行動有抄名冊、幽靈連署等狀況。嘉義地檢署表示，罷免王美惠的團體「愛嘉聯盟」陳姓領銜人涉及冒名罷免連署，原承辦檢察官調往台南高檢署，由呂雅純檢察官接辦，因為還有案情有待釐清，指揮調查站持搜索票搜索國民黨嘉義市黨部。

廣告 廣告

經檢調持續搜查，嘉義地檢署在今早8點指揮調查人員持搜索票搜索國民黨嘉義市黨部，上午10點40分左右完成相關文件，並帶走黨部主委、幹部跟黨工等10多人，將移送檢方進行複訊。

◆被告未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪。