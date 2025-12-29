涉剪掉王鴻薇反大罷免布條 婦人被依毀損罪起訴

〔記者王定傳／台北報導〕今年大罷免期間，1名嵇姓婦人發現國民黨立委王鴻薇，未經同意在她家懸掛反罷免的布條，涉嫌拿剪刀把布條的繩子剪斷，王鴻薇發現後提告，台北地檢署今日依毀損罪嫌起訴嵇婦。

檢警調查，王鴻薇在轄區懸掛反大罷免的布條，其中一塊懸掛在松山區撫遠街211巷口的布條；嵇婦發現後認為布條已懸掛到她住家一樓庭院的圍牆，但懸掛前未經過她的同意，涉嫌於7月23日晚間18時55分，拿著剪刀把布條的繫繩剪斷。

王鴻薇發現後對嵇婦提起毀損罪告訴，檢方曾請雙方試試看能否達成和解，但最後並未談成，和解破局。檢察官調查後認為嵇婦涉犯刑法毀損罪，依法提起公訴。

