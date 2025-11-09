涉剪輯不利川普影片！BBC兩大高層請辭

▲《BBC》人事大地震，總裁戴維、新聞部CEO特內斯雙雙宣布請辭。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 《英國廣播公司》（BBC）總裁戴維（Tim Davie）、新聞部CEO特內斯（Deborah Turness），當地時間9日宣布辭職，原因是涉嫌在一部紀錄片裡，透過剪輯手法，結合2段演說的不同部分，讓美國總統川普的演講，看起來像是在鼓勵民眾發起2021年1月6日發生的國會暴動。有分析指出，這家全球知名的新聞機構正陷入名譽危機，這次領導層大地震，凸顯《BBC》正面臨如何在日益兩極化的環境裡，仍維持新聞公正性。

廣告 廣告

綜合英媒報導，《BBC》旗艦節目「Panorama」於去年10月播出一部紀錄片，被指控刻意省略川普呼籲民眾以和平方式表達訴求的講說內容，導致該片段看起來像是在鼓勵示威者去衝撞國會大樓。英國《每日電訊報》揭露一份由《BBC》前準則顧問撰寫的內部文件，列舉了大量爭議行為，包括對川普演說的剪輯方式，以及在報導以哈衝突、跨性別議題時，似乎也存在偏見。

在得知《BBC》2位高層同時走人的消息後，川普也在自家社群平台上發表看法，發文打下：「BBC的高層，包括戴維在內，都辭職／被解雇了，因為他們被發現篡改了我有關1月6日那篇非常精彩（完美！）的演說。」

川普還感謝《每日電訊報》揭露此事，指控「腐敗的記者」非常不誠實，企圖干預總統大選：「更糟的是，他們來自其他國家，一個被許多人視為我們頭號盟友的國家。這對民主來說真是太可怕了！」

分析指出，像《BBC》這樣的國際知名大媒體，同時失去2個高階領導人，可謂前所未見，《BBC》將迎來改革和整頓，同時還得設法處理近期一系列負面消息。

戴維和特內斯皆已發表道歉聲明，聲稱辭職完全是個人決定，身為高階管理人員，理應承擔起最終責任，但特內斯不忘在給員工的電郵中強調，雖然過程中確實有犯一些錯誤，但外界針對《BBC》整體新聞存在制度性偏見的說法仍是錯誤的。

原文連結：

BBC director general Tim Davie and News CEO Deborah Turness resign

Exclusive: BBC doctored Trump speech, internal report reveals

更多 NOWnews 今日新聞 報導

美國政府停擺難解！川普出招籲「普發現金」：醫改預算直接撥民眾

想去美國先減肥？川普新規「慢性病納簽證審查」糖尿病也注意

川普常去！美軍重要基地爆收「可疑白粉包裹」多人身體不適