涉助傅崐萁管家李慶隆租屋匿蹤 律師張睿文遭北檢移送懲戒
台北地檢署偵辦國民黨立委傅崐萁「競選小物」涉賄選案，傅崐萁的管家李慶隆去年到案後一度失聯，檢調追查發現，辯護律師張睿文涉嫌協助租屋供其匿蹤；張睿文因「藏匿人犯罪」被判刑8月、緩刑5年，並須繳庫120萬元。台北地檢署今天再以「蒙蔽欺罔司法、損害律師名譽信用、阻礙發現真實情節重大」等理由，將張睿文移送懲戒。
※犯罪行為，請勿模仿
※未經判決確定者，應推定為無罪
責任編輯／網路中心
