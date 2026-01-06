涉助太子集團洗錢 雪茄館老闆交保、胞兄羈押

（中央社記者謝君臨台北6日電）北檢偵辦太子集團洗錢案，查出北市一家雪茄館陳姓負責人及其胞兄涉協助洗錢，昨天諭令陳男以160萬元交保，另聲押禁見陳男胞兄，台北地方法院今天裁准。

以陳志為首的太子集團在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢，美國聯邦檢察官去年10月8日起訴陳志等人。

由於美國財政部海外資產控制辦公室也將太子集團在台灣設的9家公司及3名國人列入制裁名單，北檢去年10月15日主動分案調查。

廣告 廣告

北檢去年11月4日起指揮警調展開5波搜索，傳喚、拘提多名被告，已聲請羈押禁見太子集團在台主嫌王昱棠等8人獲准，並聲請查扣包括不動產、名車、銀行帳戶獲准，合計扣押物價值高達45億2766萬餘元。

檢警調過濾卷證及證人證詞後，查出位在台北市信義區一家知名雪茄館疑為太子集團在台洗錢「水房」，北檢4日指揮刑事警察局、台北市警察局信義分局，兵分5路搜索雪茄館陳姓負責人及其胞兄住居所、雪茄館等地，並拘提2人到案。（編輯：蕭博文）1150106