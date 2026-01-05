涉助太子集團洗錢 雪茄館老闆160萬交保胞兄聲押

（中央社記者林長順台北5日電）台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，查出北市一家雪茄館陳姓負責人及胞兄涉嫌協助洗錢。檢察官昨天拘提陳姓男子及胞兄到案，今天諭令陳男160萬元交保，並將陳男胞兄聲押禁見。

以陳志為首的太子集團，在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢，美國聯邦檢察官於去年10月8日起訴陳志等人。由於美國財政部海外資產控制辦公室，也將太子集團在台灣設的9家公司及3名國人列入制裁名單，台北地檢署去年10月15日主動分案調查。

北檢於去年11月4日起指揮警、調展開5波搜索，傳喚、拘提多名被告，目前已聲請羈押禁見太子集團在台主嫌王昱棠等8人獲准，並聲請查扣包括不動產、名車、銀行帳戶獲准，合計扣押物價值高達45億2766萬餘元。

檢警調過濾相關卷證及證人證詞後，查出位在台北市信義區一家知名雪茄館疑為太子集團在台灣的洗錢「水房」，北檢昨天指揮刑事警察局、台北市警察局信義分局，兵分5路搜索雪茄館陳姓負責人及胞兄的住居所及雪茄館等地，並拘提2人到案，今天下午移送北檢複訊。（編輯：黃名璽）1150105