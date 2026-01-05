涉助理費案 民進黨前彰化縣議員江熊一楓被收押

江熊一楓涉助理費案，檢方聲押獲准。(資料照，記者顏宏駿攝)

〔記者顏宏駿／彰化報導〕民進黨籍前彰化縣議員江熊一楓因捲入助理費案遭彰化檢方調查，去年12月24日遭帶回偵訊，她矢口否認涉案，檢方依涉嫌重大，且有勾串證據及證人之虞，向法院聲請羈押獲准。

「江熊一楓被收押」的消息近日在地方傳得沸沸揚揚，彰化檢方今首度證實，但僅表示，檢方主要針對江熊一楓任內調查其申領助理費，至於細節不願透露。

江熊一楓的夫婿是前立委江昭儀，她曾是三連霸的縣議員。2022年縣議員選舉，因民進黨內3名老將李俊諭、江熊一楓、黃盛祿互打，江熊一楓高票落選，黃盛祿也落馬。2023年她挑戰北斗鎮長補選也以失敗收場。

廣告 廣告

74歲的江熊一楓雖失去政治舞台，但仍充滿活力，她誓言2026年縣議員選舉要捲土重來，不料傳出涉及助理費案遭調查。

【看原文連結】

更多自由時報報導

遭指呼應中共……鄭麗文怒斥美智庫造謠 綠揭「弱化台灣」鐵證回擊

中國學美國對賴清德實施「斬首」？ 矢板明夫：這種擔憂是多餘

直搗陳亭妃本命區！林俊憲安南造勢 蘇貞昌提南市長3要件力挺

林宜瑾提案修「兩岸條例」刪「國家統一前」字眼 鄭麗文：我們等著看

