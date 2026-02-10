涉助理費貪污等案！檢調搜索高金素梅國會辦公室

2026年2月9日 週一 下午6:24

檢調上午9時30分前往高金素梅立法院辦公室搜索。(記者塗建榮攝)

〔記者林哲遠／台北報導〕無黨籍立委高金素梅今早位於陽明山住家遭檢調搜索，本報稍早獨家報導，北檢查出，高金素梅在助理費核銷過程疑涉貪污，由於相關金流疑有國安疑慮，因此指揮調查局國安站搜索，高金目前已被帶回國安站訊問中。此外，檢調上午9時30分也前往高金素梅位於立法院的辦公室，目前正在搜索中。

國民黨立委羅智強今早在臉書爆料，稱「清德總統正在搜索高金素梅委員」。初步了解，高金被搜索地點是位於陽明山住家。

廣告 廣告

今日上午9時30分，檢調動員2台車共6人進入高金素梅位於立法院的青島二館辦公室，目前正在搜索中。

檢調上午9時30分前往高金素梅立法院辦公室搜索。(記者塗建榮攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

羅智強爆料：高金素梅住家傳出上午被搜索

國民黨分裂？ 她爆「含現議員」一堆人想退黨：受不了鄭麗文！

台灣旅館高掛布條「祝賀高市早苗勝選」 喜慶畫面紅回日本

翻車！郭正亮稱高市早苗恐下課被換掉 全網圍觀嘲笑

