涉助詐團洗錢數千萬 台北知名麻辣鍋女負責人遭羈押禁見

台北市一間知名麻辣鍋連鎖店蔡姓女負責人，竟然涉嫌將公司帳戶提供詐騙集團使用，還指示公司會計協助轉匯，在今年4月到8月間協助詐騙集團洗錢數千萬，台北地檢署指揮警方兵分32路，搜索蔡姓女老闆及相關人頭公司等處，並拘提蔡女等20名被告到案，蔡姓負責人羈押禁見，其餘13名被告分別以10到50萬元交保。

檢拘提20名被告到案 13人以10-50萬元交保

知名連鎖火鍋店的蔡姓女負責人涉嫌提供公司帳戶幫詐團洗錢，檢方12日晚間複訊，法院凌晨開羈押庭，蔡姓負責人羈押禁見，而前負責人鍾姓男子等13名被告，則分別以10至50萬元交保。

檢追贓款流向 逾1億流入麻辣鍋店等14家公司

整起事件起因為檢警偵辦一件「假檢警投資詐騙案」時，意外發現其中18位民眾被詐騙集團騙走9億元，當中有1億多元的金流流入10多個公司帳戶，原本以為這些公司可能是詐騙集團常用的空殼公司，一追查發現竟然是還在營運中的麻辣火鍋連鎖店，其中9間公司全部都是麻辣火鍋店蔡姓負責人掌握的帳戶，在今年4月到8月間，協助詐騙集團洗錢1億贓款，不法獲利就高達數千萬元。

麻辣鍋負責人涉嫌提供帳戶詐騙洗錢。圖／台視新聞

涉案的麻辣火鍋店在台北市經營多年，標榜高檔食材吃到飽，全盛時期還曾經進駐百貨公司經營，近年陸續傳出分店還有加盟店收攤，原本以為是要專心經營本店，沒想到2024年入主麻辣火鍋店的蔡姓女負責人，竟然和詐騙集團聯手，成了洗錢共犯。

知名麻辣鍋曾標榜高檔食材、進駐百貨經營。圖／台視新聞

以偽開發票、提領現金 女負責人涉助詐團洗錢

非本案律師李育昇提到，行為人可能涉犯加重詐欺、洗錢、組織犯罪等罪，由於洗錢金額極高，最重可能要處3年以上、10年以下有期徒刑，併科1億元的罰金。

台北地檢署11日指揮警方兵分32路搜索，同步拘提蔡姓女負責人等20名被告，全案朝洗錢、加重詐欺及組織犯罪等方向偵辦。負責人涉嫌和詐騙集團同流合汙，曾廣受好評的麻辣火鍋店恐怕也因此重創品牌形象。

台北／黃于臻、吳柔廷、饒永忠 責任編輯／張碧珊

