涉助詐團洗錢！徐巧芯大姑劉向婕80萬交保重獲自由 杜秉澄沒錢遭還押

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、劉女丈夫杜秉澄被控協助詐騙集團洗錢逾新台幣2,000萬元。台北地方法院今年1月一審分別判處劉女10年、杜男15年徒刑。兩人不服上訴並聲請具保停押，高等法院上週五（5日）裁定劉女以80萬元、杜男以100萬元交保。劉女母親（徐巧芯婆婆）今（8）日到場代為繳納保金；杜男則因無人協助籌錢，至今仍在押。

徐巧芯的大姑劉向婕今日以80萬元交保。（圖／翻攝畫面）

劉向婕母親今日備妥80萬元辦理交保。劉女戴上電子腳鐐後於下午步出高院，事隔21個月重獲自由，一度露出微笑。面對媒體追問「遭羈押的感想」及「是否認罪」等提問，她神情嚴肅全程緘默，僅低調回應「謝謝」。

至於杜秉澄因仍籌不出100萬元交保金，高院雖將他提解至候保室，但截至下午5時仍無人辦理，被押回台北看守所。值得注意的是，他曾在高院準備程序庭出庭後還押時向記者高喊，指控徐巧芯「叫他認罪」，引發社會議論。然而徐巧芯回應稱，兩人毫無聯絡，「有病要看醫生」，呼籲法官從重量刑。

本案目前進入高院二審審理。5日開庭時，兩人均聲請具保停押。最終合議庭裁定杜、劉分別以100萬元與80萬元交保，須配戴電子腳鐐、限制住居、定時到派出所報到及手機拍臉線上報到，並限制出境出海8個月。

因涉嫌詐欺與洗錢，徐巧芯的大姑劉向婕（右圖）今日以80萬元交保；姑丈杜秉澄（左圖）則因無人出面辦保，目前仍在押中。（圖／翻攝當事人臉書）

由於裁定日為週五，律師指出，銀行已關門、難以籌錢，因此合議庭當時諭知兩人先行還押，待本日再辦理交保。劉向婕今日在母親協助下順利重獲自由；杜秉澄因無人出面辦保，目前仍在押中。

